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Аугсбург - Бавария

04.12.2013, Среда, 23:30 мск Аугсбург, стадион СГЛ-Арена Германия. Кубок, 1/8 финала Аугсбург - Бавария
Германия. Бундеслига (2013/2014)
12 тур
9 ноября, суббота 18:30 Бавария 3:0 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Бавария 3:0 Аугсбург
16 тур
8 декабря, суббота 18:30 Аугсбург 0:2 Бавария
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
18 декабря, вторник 23:30 Аугсбург 0:2 Бавария
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Бавария 2:1 Аугсбург
12 тур
6 ноября, воскресенье 20:30 Аугсбург 1:2 Бавария
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