Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Австралия
Франция - Австралия: обзор матча 11 октября 2013
Франция
11.10.2013, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
0 : 0
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
Все
Франция
Австралия
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
21:35
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:29
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
21:35
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:29
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
29 сентября
Австралия – Бразилия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
28 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+