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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Лидс
Ньюкасл - Лидс: обзор матча 25 сентября 2013
Ньюкасл
25.09.2013, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Лидс
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Личные встречи
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Информация о матче
Стадион:
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