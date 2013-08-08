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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Челси
Реал - Челси: обзор матча 08 августа 2013
Реал
08.08.2013, четверг, 05:00
Международный Кубок Чемпионов Guinness, Финал
3 : 1
Завершен
Челси
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Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Челси
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Матчи команд
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Реал
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21.11.2026
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07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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04.11.2026
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Расинг
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01.11.2026
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