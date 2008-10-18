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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Кривбасс
Шахтер - Кривбасс: обзор матча 18 октября 2008
Шахтер
18.10.2008, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 11 тур
4 : 2
Завершен
Кривбасс
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Статистика матча Шахтер - Кривбасс
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Матчи команд
Шахтер
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Шахтер
- : -
20.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
Динамо К
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0 : 1
03.11.2026
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Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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