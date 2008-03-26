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Расписание матчей
Швеция - Бразилия
Швеция - Бразилия: обзор матча 26 марта 2008
Швеция
26.03.2008, среда, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
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Лига наций, 3 тур
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02.10.2026
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25.09.2026
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Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
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29.06.2026
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Информация о матче
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