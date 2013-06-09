Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Франция
Бразилия - Франция: обзор матча 09 июня 2013
Бразилия
09.06.2013, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
Все
Бразилия
Франция
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
19:17
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
16:33
1
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
15:17
3
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
12:29
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
12:08
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
16:33
1
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
12:08
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
Вчера, 23:37
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Бразилии на победу в товарищеском матче
Вчера, 10:06
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
19:17
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
12:29
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
Вчера, 16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+