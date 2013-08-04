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Колорадо - Реал Солт-Лейк

04.08.2013, Воскресенье, 04:30 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

7 апреля, воскресенье 03:30 Колорадо 1:0 Реал Солт-Лейк

17 марта, воскресенье 02:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
5 августа, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
22 июля, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо
Регулярный чемпионат,
8 апреля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо
США. МЛС 2011

15 октября, суббота 00:00 Колорадо 0:0 Реал Солт-Лейк

14 апреля, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо
США. МЛС 2010

24 октября, воскресенье 05:00 Колорадо 2:2 Реал Солт-Лейк

26 сентября, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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