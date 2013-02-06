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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Грузия
Албания - Грузия: обзор матча 06 февраля 2013
Албания
06.02.2013, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Албания - Грузия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
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Бахрейн
Информация о матче
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