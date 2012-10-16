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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур - Индия
Сингапур - Индия: обзор матча 16 октября 2012
Сингапур
16.10.2012, вторник, 15:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Индия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сингапур - Индия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
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Таджикистан
3 : 1
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