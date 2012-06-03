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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Мексика
Бразилия - Мексика: обзор матча 03 июня 2012
Бразилия
03.06.2012, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Мексика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Товарищеские матчи. Сборные
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