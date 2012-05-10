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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Ваалвейк - Твенте
Ваалвейк - Твенте: обзор матча 10 мая 2012
Ваалвейк
10.05.2012, четверг, 23:00
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ваалвейк - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Ваалвейк
0 : 3
03.05.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
1 : 1
27.04.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Ваалвейк
1 : 1
13.04.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Фейеноорд
2 : 0
06.04.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Ваалвейк
0 : 2
02.04.2014
Аякс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
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