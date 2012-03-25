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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Иртыш
Окжетпес - Иртыш: обзор матча 25 марта 2012
Окжетпес
25.03.2012, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Иртыш
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Статистика матча Окжетпес - Иртыш
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Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Информация о матче
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