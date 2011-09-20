Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Ордуспор
Истанбул Башакшехир - Ордуспор: обзор матча 20 сентября 2011
Истанбул Башакшехир
20.09.2011, вторник, 21:00
Турция. Супер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ордуспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Ордуспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Ордуспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ордуспор
0 : 2
18.05.2013
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Антальяспор
1 : 0
11.05.2013
Ордуспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Ордуспор
2 : 4
04.05.2013
Бурсаспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Бешикташ
2 : 0
27.04.2013
Ордуспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Ордуспор
0 : 2
20.04.2013
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Ордуспор
Капитан Узбекистана оценил уровень сборной России
Вчера, 22:24
1
Шомуродов рассказал об отношении к Карпину перед матчем России и Узбекистана
11 ноября
Капитан сборной Узбекистана высказался о Батракове
11 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Истанбул Башакшехир» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Капитан Узбекистана оценил уровень сборной России
Вчера, 22:24
1
Шомуродов рассказал об отношении к Карпину перед матчем России и Узбекистана
11 ноября
Капитан сборной Узбекистана высказался о Батракове
11 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Истанбул Башакшехир» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+