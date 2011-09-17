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Ордуспор - Манисаспор: обзор матча 17 сентября 2011

Ордуспор
17.09.2011, суббота, 21:00
Турция. Супер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Манисаспор
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Ордуспор - Манисаспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ордуспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ордуспор
0 : 2
18.05.2013
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Антальяспор
1 : 0
11.05.2013
Ордуспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Ордуспор
2 : 4
04.05.2013
Бурсаспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Бешикташ
2 : 0
27.04.2013
Ордуспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Ордуспор
0 : 2
20.04.2013
Касымпаша
Манисаспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Манисаспор
0 : 4
08.04.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
31.03.2012
Манисаспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Манисаспор
1 : 3
25.03.2012
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Бешикташ
4 : 1
19.03.2012
Манисаспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Манисаспор
2 : 0
11.03.2012
Мерсин Идманюрду
Информация о матче
Стадион:
19 июля
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