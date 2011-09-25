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Расписание матчей
Арсенал - Энергетик
Арсенал - Энергетик: обзор матча 25 сентября 2011
Арсенал
25.09.2011, воскресенье, 17:30
Украина. Первая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Энергетик
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Статистика матча Арсенал - Энергетик
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