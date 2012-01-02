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Рейнджерс - Мазервелл

02.01.2012, Понедельник, 19:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур Рейнджерс - Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
5 тур
21 августа, воскресенье 17:15 Мазервелл 0:3 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 15:00 Мазервелл 0:5 Рейнджерс
26 тур
12 февраля, суббота 18:00 Рейнджерс 6:0 Мазервелл
19 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Мазервелл 1:4 Рейнджерс
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 4:1 Мазервелл
Чемпионат Шотландии (2009/2010), группа A
38 тур
9 мая, воскресенье 16:30 Рейнджерс 3:3 Мазервелл
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
24 тур
10 февраля, среда 22:45 Мазервелл 1:1 Рейнджерс
16 тур
19 декабря, суббота 18:00 Рейнджерс 6:1 Мазервелл
4 тур
12 сентября, суббота 15:15 Мазервелл 0:0 Рейнджерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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