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Хиберниан - Килмарнок

19.11.2011, Суббота, 19:00 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Шотландия. Премьер-Лига, 15 тур Хиберниан - Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
4 тур
14 августа, воскресенье 15:15 Килмарнок 4:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
12 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 2:1 Килмарнок
18 тур
18 декабря, суббота 18:00 Килмарнок 2:1 Хиберниан
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Хиберниан 2:1 Килмарнок
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
28 тур
6 марта, суббота 17:00 Хиберниан 1:0 Килмарнок
15 тур
12 декабря, суббота 18:00 Килмарнок 1:1 Хиберниан
8 тур
17 октября, суббота 18:00 Хиберниан 1:0 Килмарнок
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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