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Расписание матчей
Украина - Швеция
Украина - Швеция: обзор матча 10 августа 2011
Украина
10.08.2011, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Швеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Швеция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
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Лига наций, 5 тур
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14.11.2026
Босния и Герцеговина
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05.10.2026
Швеция
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Босния и Герцеговина
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02.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Швеция
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28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
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Информация о матче
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