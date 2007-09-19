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Расписание матчей
Спортинг - Манчестер Юнайтед
Спортинг - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 сентября 2007
Спортинг
19.09.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
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21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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