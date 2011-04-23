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Расписание матчей
Арсенал - Нива
Арсенал - Нива: обзор матча 23 апреля 2011
Арсенал
23.04.2011, суббота, 00:00
Украина. Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Нива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арсенал - Нива
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Украина. Первая лига, 34 тур
Николаев
8 : 0
07.06.2013
Арсенал
Украина. Первая лига, 33 тур
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0 : 3
01.06.2013
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26.05.2013
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28.10.2025
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