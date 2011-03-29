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Расписание матчей
Германия - Австралия
Германия - Австралия: обзор матча 29 марта 2011
Германия
29.03.2011, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
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0 : 1
27.09.2026
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1 : 1
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Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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