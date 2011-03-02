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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Ле-Ман
ПСЖ - Ле-Ман: обзор матча 02 марта 2011
ПСЖ
02.03.2011, среда, 21:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Ле-Ман
Матч
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Статистика матча ПСЖ - Ле-Ман
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ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
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ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
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1 : 0
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ПСЖ
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20.10.2026
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Ле-Ман
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