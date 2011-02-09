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Расписание матчей
Албания - Словения
Албания - Словения: обзор матча 09 февраля 2011
Албания
09.02.2011, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Албания - Словения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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