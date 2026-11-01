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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Туран Товуз - Шафа
Туран Товуз - Шафа: онлайн-трансляция 23 January 2027
Туран Товуз
23.01.2027, Saturday, 19:00
Азербайджан. Премьер-лига, 17 тур
- : -
Не начался
Шафа
Матч
Личные встречи
Таблица
Матчи команд
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
- : -
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Туран Товуз
3 : 2
30.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Имишли
1 : 0
18.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Шафа
0 : 1
11.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Туран Товуз
1 : 0
19.09.2026
Зиря
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
- : -
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сумгаит
1 : 1
02.11.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Шафа
1 : 2
24.10.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Шафа
0 : 1
11.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Карабах
1 : 0
18.09.2026
Шафа
Информация о матче
Стадион:
Товуз Сити
Новости команд
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Туран Товуз
Шафа
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
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24 сентября
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13 августа
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12 августа
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
«Ростову» посоветовали тренера с 2 чемпионствами РПЛ: «Но потянут ли его зарплату?»
24 сентября
1
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
15 августа
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
13 августа
1
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
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Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
- : -
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
- : -
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
- : -
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
- : -
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
- : -
08.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
- : -
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
- : -
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Шафа
- : -
07.11.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
- : -
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
- : -
08.11.2026
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