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Расписание матчей
Спортинг - ПСЖ
Спортинг - ПСЖ: обзор матча 14 июля 2010
Спортинг
14.07.2010, среда, 21:00
Товарищеские матчи
2 : 4
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спортинг - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Лига чемпионов, Общий этап
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Информация о матче
Стадион:
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