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Малишева - Феризай: обзор матча 14 марта 2026

Малишева
14.03.2026, суббота, 15:00
Косово. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Феризай
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Малишева - Феризай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Лиман Гегай
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Малишева
Феризай
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
23 октября 2023, 08:43
1
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
23 октября 2023, 08:43
1
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Малишева
Феризай
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Дреница
3 : 2
24.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Малишева
4 : 1
17.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Малишева
4 : 1
17.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 33 тур
Феризай
1 : 1
10.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина е Ре
0 : 1
02.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Дреница
3 : 2
24.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Феризай
1 : 1
10.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 32 тур
Гнилане
1 : 1
03.05.2026
Феризай
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