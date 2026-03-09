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Феризай - Гнилане: обзор матча 09 марта 2026

Феризай
09.03.2026, понедельник, 15:00
Косово. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Гнилане
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Феризай - Гнилане
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Исмет Шабани
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Феризай
Гнилане
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5 июня 2025, 13:29
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Гнилане
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Гнилане
3 : 2
31.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 35 тур
Дреница
3 : 2
24.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Дреница
3 : 2
24.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Феризай
1 : 1
10.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 32 тур
Гнилане
1 : 1
03.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 36 тур
Гнилане
3 : 2
31.05.2026
Приштина е Ре
Косово. Суперлига, 35 тур
Дрита
0 : 2
24.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Дреница
2 : 1
09.05.2026
Гнилане
Косово. Суперлига, 32 тур
Гнилане
1 : 1
03.05.2026
Феризай
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