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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония U20 - Австралия U20
Япония U20 - Австралия U20: обзор матча 07 February 2025
Япония U20
07.02.2025, Friday, 08:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Австралия U20
Матч
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Личные встречи
Протокол Япония U20 - Австралия U20
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Начало матча
Статистика матча Япония U20 - Австралия U20
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Япония U20
0 : 1
09.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия U20
0 : 3
04.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Чили U20
0 : 2
01.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Япония U20
2 : 0
27.09.2025
Египет U20
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай U20
2 : 2
21.09.2025
Япония U20
Австралия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Австралия U20
3 : 1
05.10.2025
Куба U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Аргентина U20
4 : 1
02.10.2025
Австралия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Италия U20
1 : 0
28.09.2025
Австралия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия U20
1 : 3
23.09.2025
Нигерия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Украина U20
2 : 3
22.09.2025
Австралия U20
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