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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина U20 - Австралия U20
Аргентина U20 - Австралия U20: обзор матча 06 June 2025
Аргентина U20
06.06.2025, Friday, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Австралия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина U20 - Австралия U20
Конец матча
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Аргентина U20 - Австралия U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина U20
Молодежный чемпионат мира, Финал
Аргентина U20
0 : 2
20.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Аргентина U20
1 : 0
16.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Мексика U20
0 : 2
12.10.2025
Аргентина U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Аргентина U20
1 : 0
05.10.2025
Италия U20
Австралия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Австралия U20
3 : 1
05.10.2025
Куба U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Аргентина U20
4 : 1
02.10.2025
Австралия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Италия U20
1 : 0
28.09.2025
Австралия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия U20
1 : 3
23.09.2025
Нигерия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Украина U20
2 : 3
22.09.2025
Австралия U20
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Аргентина U20
Австралия U20
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
2025.10.20 22:31
Определился победитель молодежного чемпионата мира
2025.10.20 15:00
2
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
2025.10.20 22:31
Определился победитель молодежного чемпионата мира
2025.10.20 15:00
2
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
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