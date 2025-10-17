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Кауно Жальгирис - Шауляй: обзор матча 17 октября 2025

Кауно Жальгирис
17.10.2025, пятница, 19:00
Литва. А-Лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Шауляй
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Кауно Жальгирис - Шауляй
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Кауно Жальгирис - Шауляй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
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Кауно Жальгирис
Шауляй
Литва. А-Лига, 32 тур
Кауно Жальгирис
4 : 0
18.07.2026
Шауляй
Лига чемпионов, 1 раунд
Дрита
2 : 3
14.07.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Кауно Жальгирис
3 : 0
11.07.2026
Паневежис
Лига чемпионов, 1 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
07.07.2026
Дрита
Литва. А-Лига, 21 тур
Шауляй
0 : 3
05.07.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 32 тур
Кауно Жальгирис
4 : 0
18.07.2026
Шауляй
Лига чемпионов, 1 раунд
Дрита
2 : 3
14.07.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Кауно Жальгирис
3 : 0
11.07.2026
Паневежис
Лига чемпионов, 1 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
07.07.2026
Дрита
Литва. А-Лига, 21 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
03.07.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 32 тур
Кауно Жальгирис
4 : 0
18.07.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 21 тур
Шауляй
0 : 3
05.07.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 19 тур
Шауляй
1 : 3
29.06.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 18 тур
Паневежис
3 : 2
20.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
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