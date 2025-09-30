Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Чемпионшип
Куинз Парк - Партик Тисл
Куинз Парк - Партик Тисл: обзор матча 30 сентября 2025
Куинз Парк
30.09.2025, вторник, 21:30
Шотландия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Партик Тисл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Куинз Парк - Партик Тисл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Информация о матче
Посещаемость:
907
Новости команд
Все
Куинз Парк
Партик Тисл
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Куинз Парк
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-лига, Финал
Сент-Миррен
1 : 0
25.05.2026
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
1 : 1
21.05.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
2 : 1
15.05.2026
Данфермлайн
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Данфермлайн
1 : 1
12.05.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Партик Тисл
1 : 1
01.05.2026
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Партик Тисл
1 : 1
01.05.2026
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Куинз Парк
0 : 2
25.04.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гринок Мортон
0 : 0
18.04.2026
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк
0 : 2
14.04.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, Финал
Сент-Миррен
1 : 0
25.05.2026
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
1 : 1
21.05.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
2 : 1
15.05.2026
Данфермлайн
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Данфермлайн
1 : 1
12.05.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Партик Тисл
1 : 1
01.05.2026
Куинз Парк
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+