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Спортиво Лукеньо - Спортиво Триниденс: обзор матча 17 октября 2025

Спортиво Лукеньо
17.10.2025, пятница, 23:30
Парагвай. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Спортиво Триниденс
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Спортиво Лукеньо - Спортиво Триниденс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
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Спортиво Лукеньо
1 : 2
23.05.2026
Олимпия
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0 : 0
17.05.2026
Спортиво Лукеньо
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2 : 3
11.05.2026
Либертад
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0 : 0
03.05.2026
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Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 1
25.04.2026
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Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Амелиано
1 : 2
24.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
3 : 1
15.05.2026
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Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 1
10.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
1 : 2
01.05.2026
2 де Майо
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2 : 1
25.04.2026
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