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Шауляй - Джюгас Тельшай: обзор матча 08 ноября 2025

Шауляй
08.11.2025, суббота, 16:00
Литва. А-Лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Джюгас Тельшай
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Шауляй - Джюгас Тельшай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный
Посещаемость:
422
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Шауляй
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 21 тур
Шауляй
0 : 3
05.07.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 21 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
03.07.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 19 тур
Шауляй
1 : 3
29.06.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 19 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
28.06.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 21 тур
Шауляй
0 : 3
05.07.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 19 тур
Шауляй
1 : 3
29.06.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 18 тур
Паневежис
3 : 2
20.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 17 тур
Джюгас Тельшай
4 : 3
12.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 21 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
03.07.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 19 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
28.06.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Хегельманн
1 : 1
17.06.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 17 тур
Джюгас Тельшай
4 : 3
12.06.2026
Шауляй
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