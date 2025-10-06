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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Университарио - Хуан Пабло II
Университарио - Хуан Пабло II: обзор матча 06 октября 2025
Университарио
06.10.2025, понедельник, 02:00
Перу. Лига 1, 13 тур
3 : 0
Завершен
Хуан Пабло II
50'
Х. Конча
65'
Д. Чурин
83'
J. Rivera
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Хуан Пабло II
Завершен
Желтая карточка
Jorge Murrugarra
88'
Замена
J. Carabali
️️️️➡️️
Хесус Кастильо
85'
Замена
Габриэль Коста
️️️️➡️️
Хайро Конча
85'
ГОЛ! 3:0!
Jose Rivera
Пас отдал
Энди Поло
83'
Замена
Jorge Murrugarra
️️️️➡️️
Martín Pérez Guedes
75'
74'
Желтая карточка
Cristhian Tizon
70'
Замена
José Soto Ramirez
️️️️➡️️
Relly Fernández
70'
Замена
Jorge Toledo
️️️️➡️️
J. Canova
Замена
Эдисон Флорес
️️️️➡️️
Jairo Vélez
67'
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
Диего Чурин
67'
ГОЛ! 2:0!
Диего Чурин
Пас отдал
Хесус Кастильо
65'
59'
Замена
Emiliano Villar
️️️️➡️️
M. Rasmussen
Желтая карточка
Хесус Кастильо
57'
ГОЛ! 1:0!
Хайро Конча
50'
46'
Замена
Fabio Agurto
️️️️➡️️
Nilson Loyola
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
1
Sebastián Britos
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
33
Сесар Инга
ЦЗ
20
Jairo Vélez
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
24
Энди Поло
(К)
ПВ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
4
Renzo Alfani
(К)
ЦЗ
3
Arón Sánchez
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
32
Cristian Ramírez
ЦП
29
Cristhian Tizon
ЦП
5
Jhon Vega
ЦП
14
M. Rasmussen
ЦФ
7
Relly Fernández
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
11
Jose Rivera
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
8
Габриэль Коста
ЛВ
20
Алекс Валера
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
27
J. Carabali
ЦФ
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
26
Fabio Agurto
ЦЗ
31
Jorge Toledo
ЦЗ
30
José Soto Ramirez
ЦП
13
Nahuel Rodriguez
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
9
Emiliano Villar
ЦФ
4-4-1-1
1
4
Сантамария
5
33
Инга
3
20
6
Кастильо
16
17
Конча
24
Поло
9
Чурин
3-2-3-2
23
4
3
29
30
22
32
29
5
7
14
9
Чурин
11
11
9
Чурин
16
23
23
16
17
Конча
8
Коста
8
Коста
17
Конча
20
19
Флорес
19
Флорес
20
6
Кастильо
27
27
6
Кастильо
29
26
26
29
30
31
31
30
7
30
30
7
13
13
14
9
9
14
Остались в запасе
Университарио
Хуан Пабло II
25
Miguel Vargas
ВР
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
12
Ismael Quispe
ВР
11
Luis Aliaga
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
20
Алекс Валера
ЦФ
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
11
Luis Aliaga
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Статистика матча Университарио - Хуан Пабло II
2
2
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
553
292
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Информация о матче
Главный судья:
Michael Espinoza, Peru
Стадион:
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Университарио
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Кубок Либертадорес, 5 тур
Насьональ
0 : 0
21.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
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