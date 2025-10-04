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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Лос Чанкас - Куско
Депортиво Лос Чанкас - Куско: обзор матча 04 октября 2025
Депортиво Лос Чанкас
04.10.2025, суббота, 21:00
Перу. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Куско
39'
J. Manzaneda (П)
90+6'
I. Camargo
5'
J. Tévez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Лос Чанкас - Куско
Завершен
Желтая карточка
Ayrthon Quintana
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
Miguel Aucca
ГОЛ! 2:1!
Isaac Camargo
90'
+6
Замена
Fred Zamalloa
️️️️➡️️
Oshiro Takeuchi
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
Pierre Da Silva
Желтая карточка
Isaac Camargo
89'
Замена
Adrián Quiroz
️️️️➡️️
J. Manzaneda
83'
Замена
Braian Rivero
️️️️➡️️
Franco Torres
83'
82'
Замена
Alessandro Milesi
️️️️➡️️
Alvaro Ampuero
Желтая карточка
Oshiro Takeuchi
74'
Желтая карточка
J. Manzaneda
71'
64'
Замена
Alex Miguel Custodio
️️️️➡️️
M. Ruidias
64'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
Lucas Colitto
64'
Замена
Miguel Aucca
️️️️➡️️
Carlos Diez
Замена
Isaac Camargo
️️️️➡️️
Pablo Bueno
61'
60'
Желтая карточка
Iván Colman
Желтая карточка
Franco Torres
54'
44'
Желтая карточка
Carlos Gamarra
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Manzaneda
39'
11'
Желтая карточка
Pierre Da Silva
Желтая карточка
Pablo Bueno
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
Juan Tévez
Пас отдал
Lucas Colitto
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
2
Hector González
ЦЗ
4
Ederson Mogollón
ЦЗ
10
Franco Torres
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
7
J. Manzaneda
(К)
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
ЦФ
27
Pablo Bueno
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
10
Iván Colman
(К)
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
7
Pierre Da Silva
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
11
Juan Tévez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Депортиво Лос Чанкас
29
Willy Diaz
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
21
Fred Zamalloa
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
8
David Dioses
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
Куско
13
Andy Vidal
ВР
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
4
Alex Miguel Custodio
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
26
Nicolás Silva
ЦП
5
Miguel Aucca
ЦП
32
Julián Aquino
ЦП
18
Santiago Gálvez
ЦФ
4-4-2
1
31
2
4
33
10
5
7
8
27
18
3-5-2
28
24
6
2
10
7
16
22
14
11
8
18
21
21
18
10
38
38
10
7
8
8
7
27
19
19
27
6
3
3
6
24
4
4
24
22
26
26
22
14
5
5
14
Остались в запасе
Депортиво Лос Чанкас
Куско
29
Willy Diaz
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
8
David Dioses
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
13
Andy Vidal
ВР
21
José Zevallos
ЦЗ
32
Julián Aquino
ЦП
18
Santiago Gálvez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Остались в запасе
29
Willy Diaz
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
8
David Dioses
ЦП
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
21
José Zevallos
ЦЗ
32
Julián Aquino
ЦП
18
Santiago Gálvez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Главный тренер
Мигель Ронделли
Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Куско
6
1
4
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
8
8
Нарушения
15
15
Офсайды
3
2
Количество передач
375
441
Сейвы
6
6
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar Quiroz, Peru
Стадион:
Estadio Los Chankas, Andahuaylas
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Депортиво Лос Чанкас
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Куско
1 : 1
11.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
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1 : 0
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