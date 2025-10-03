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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - Сьенсиано
Мельгар - Сьенсиано: обзор матча 03 октября 2025
Мельгар
03.10.2025, пятница, 03:30
Перу. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Сьенсиано
48'
Д. Видалес
66'
Н. Куальята
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - Сьенсиано
Завершен
89'
Желтая карточка
Carlos Garcés
85'
Замена
Joao Ortiz
️️️️➡️️
Agustín González
85'
Замена
Alfredo Ramúa
️️️️➡️️
Christian Neira
Замена
Alejandro Ramos
️️️️➡️️
Jhamir D´Arrigo
82'
Замена
️️️️➡️️
Николас Куальята
82'
81'
Желтая карточка
Agustín González
77'
Замена
Rudy Palomino
️️️️➡️️
Maximiliano Amondarain
76'
Желтая карточка
Maximiliano Amondarain
76'
Замена
Luis Benites
️️️️➡️️
Alejandro Hohberg
Желтая карточка
Leonel González
74'
Замена
TomÃ¡s MartÃnez
️️️️➡️️
Horacio Orzan
71'
ГОЛ! 2:0!
Николас Куальята
Пас отдал
Джонни Видалес
66'
Замена
Nelson Cabanillas
️️️️➡️️
Lautaro Guzmán
65'
63'
Замена
Cristian Souza
️️️️➡️️
Gonzalo Aguirre
ГОЛ! 1:0!
Джонни Видалес
Пас отдал
Lautaro Guzmán
48'
Замена
Джонни Видалес
️️️️➡️️
Pier Barrios
46'
Желтая карточка
Pier Barrios
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
66
Horacio Orzan
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Сьенсиано
29
Ignacio Barrios
ВР
6
Leonel Galeano
ЦЗ
4
Maximiliano Amondarain
ЦЗ
70
Jimmy Valoyes
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
14
Claudio Torrejón
(К)
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
8
Agustín González
ЦП
21
Carlos Garcés
ЦФ
30
Beto Da Silva
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
13
Mathias Llontop
ЦЗ
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
27
Nelson Cabanillas
ЦП
20
Gian García
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
11
Джонни Видалес
ЦП
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
43
Deval Muñoz
ЦФ
Сьенсиано
23
Denzel Cana
ВР
27
Joao Ortiz
ЦЗ
7
Cristian Souza
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
26
Rudy Palomino
ЦП
55
Alfredo Ramúa
ЦП
6
Danilo Ortiz
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
4-3-1-2
12
Каседа
33
Ласо
2
5
3
66
24
80
10
Куальята
9
8
2-5-3
29
6
4
70
14
8
8
22
10
30
21
80
4
4
80
8
27
27
8
66
23
23
66
2
11
Видалес
11
Видалес
2
8
27
27
8
8
7
7
8
10
21
21
10
4
26
26
4
22
55
55
22
Остались в запасе
Мельгар
Сьенсиано
21
Jorge Cabezudo
ВР
13
Mathias Llontop
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
43
Deval Muñoz
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
23
Denzel Cana
ВР
6
Danilo Ortiz
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
21
Jorge Cabezudo
ВР
13
Mathias Llontop
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
43
Deval Muñoz
ЦФ
Остались в запасе
23
Denzel Cana
ВР
6
Danilo Ortiz
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча Мельгар - Сьенсиано
2
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
12
Офсайды
5
0
Количество передач
365
417
Сейвы
5
5
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
12
Информация о матче
Главный судья:
Diego Haro, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
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3 : 1
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1 : 1
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1 : 1
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3 : 1
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