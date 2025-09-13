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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Орша - Юни Икс Лабс
Орша - Юни Икс Лабс: обзор матча 13 сентября 2025
Орша
13.09.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Первая лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Юни Икс Лабс
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Юни Икс Лабс
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13.06.2026
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1 : 1
07.06.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Осиповичи
2 : 1
20.06.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 11 тур
Орша
1 : 2
13.06.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Нива Долбизно
1 : 1
07.06.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 9 тур
Орша
0 : 2
30.05.2026
СКА-1938
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4 : 0
21.06.2026
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Динамо-2 Минск
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06.06.2026
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 9 тур
Островец
3 : 2
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Беларусь. Первая лига, 8 тур
Слоним-2017
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23.05.2026
Юни Икс Лабс
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