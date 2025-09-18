Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - Спорт Бойз
Сьенсиано - Спорт Бойз: обзор матча 18 сентября 2025
Сьенсиано
18.09.2025, четверг, 03:30
Перу. Лига 1, 9 тур
2 : 2
Завершен
Спорт Бойз
61'
S. Arias
75'
O. Noronha
8'
C. Lopez
82'
C. H. Da
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьенсиано - Спорт Бойз
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
C. Lopez
90'
+1
Желтая карточка
Luis Urruti
88'
Замена
Juan González Peña
️️️️➡️️
Oslimg Mora
Замена
Yimy Gamero
️️️️➡️️
Jimmy Valoyes
85'
Замена
Alfredo Ramúa
️️️️➡️️
Alejandro Hohberg
85'
82'
ГОЛ! 2:2!
C. H. Da
Пас отдал
Luis Urruti
ГОЛ! 2:1!
Osnar Noronha
75'
Замена
Osnar Noronha
️️️️➡️️
Beto Da Silva
70'
Замена
Gonzalo Aguirre
️️️️➡️️
Agustín González
70'
66'
Замена
Sebastian Alvarado
️️️️➡️️
Emilio Saba
Замена
Cristian Souza
️️️️➡️️
Christian Neira
63'
ГОЛ! 1:1!
Santiago Arias
Пас отдал
Beto Da Silva
61'
60'
Замена
Renzo Salazar
️️️️➡️️
Jostin Alarcón
Желтая карточка
Maximiliano Amondarain
56'
39'
Желтая карточка
Steven Rivadeneyra
23'
Желтая карточка
Matias Almiron
8'
ГОЛ! 0:1!
C. Lopez
Пас отдал
Кристиан Карбахаль
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
29
Ignacio Barrios
ВР
4
Maximiliano Amondarain
ЦЗ
6
Danilo Ortiz
ЦП
70
Jimmy Valoyes
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
14
Claudio Torrejón
(К)
ЦП
5
Santiago Arias
ЦП
8
Agustín González
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
21
Carlos Garcés
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
(К)
ВР
22
Matias Almiron
ЦЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
26
Hansell Riojas
ЦЗ
31
Кристиан Карбахаль
ЦЗ
10
Jostin Alarcón
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
24
Oslimg Mora
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
11
Luis Urruti
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Сьенсиано
24
Juan Bolado
ВР
27
Joao Ortiz
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
55
Alfredo Ramúa
ЦП
7
Cristian Souza
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Спорт Бойз
88
Emile Franco
ВР
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
35
Sebastian Alvarado
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
27
Víctor Flores
ЦП
30
Axel Domínguez
ЦП
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
1-5-1-3
29
4
22
14
5
8
70
6
21
10
30
4-4-2
1
17
26
31
Карбахаль
22
8
24
7
10
5
11
8
8
8
8
10
55
55
10
22
7
7
22
70
14
14
70
30
17
17
30
17
35
35
17
24
23
23
24
10
25
25
10
Остались в запасе
Сьенсиано
Спорт Бойз
24
Juan Bolado
ВР
27
Joao Ortiz
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
88
Emile Franco
ВР
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
27
Víctor Flores
ЦП
30
Axel Domínguez
ЦП
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Остались в запасе
24
Juan Bolado
ВР
27
Joao Ortiz
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
15
Nicolas Amasifuen
ЦЗ
Остались в запасе
88
Emile Franco
ВР
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
27
Víctor Flores
ЦП
30
Axel Domínguez
ЦП
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Статистика матча Сьенсиано - Спорт Бойз
1
4
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
9
Офсайды
0
2
Количество передач
526
160
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
51
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Ureta, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
Новости команд
Все
Сьенсиано
Спорт Бойз
«Атлетико Минейро» – «Сьенсиано»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.50
21 мая
«Атлетико Минейро» – «Сьенсиано»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.50
21 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сьенсиано
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Копа Судамерикана, 6 тур
Сьенсиано
1 : 1
28.05.2026
Хувентуд
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Уанкайо
2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Копа Судамерикана, 6 тур
Сьенсиано
1 : 1
28.05.2026
Хувентуд
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Уанкайо
2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
Копа Судамерикана, 5 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
22.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 15 тур
Сьенсиано
0 : 1
17.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: