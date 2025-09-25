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Расписание матчей
Узбекистан. Кубок
Бухара - Согдиана
Бухара - Согдиана: обзор матча 25 сентября 2025
Бухара
25.09.2025, четверг, 16:00
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Согдиана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бухара - Согдиана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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Согдиана
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2025.01.24 21:28
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02.05.2026
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27.04.2026
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Согдиана
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Согдиана
5 : 2
28.04.2026
Сурхан
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