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Бухара - Согдиана: обзор матча 25 сентября 2025

Бухара
25.09.2025, четверг, 16:00
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Согдиана
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Бухара - Согдиана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Новости команд
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Бухара
Согдиана
Товарищеский матч. «Ростов» разгромил третью команду Узбекистана
2025.01.24 21:28
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2024.07.30 12:20
4
Товарищеский матч. «Ростов» разгромил третью команду Узбекистана
2025.01.24 21:28
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Бухара
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 11 тур
Бухара
2 : 1
02.05.2026
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Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Согдиана
5 : 2
28.04.2026
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Машал
0 : 1
27.04.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
Навбахор
1 : 1
23.04.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
Бухара
0 : 1
22.04.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 11 тур
Бухара
2 : 1
02.05.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Машал
0 : 1
27.04.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
Бухара
0 : 1
22.04.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
ОКМК
3 : 2
17.04.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
Насаф
1 : 1
13.04.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 11 тур
Бухара
2 : 1
02.05.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Согдиана
5 : 2
28.04.2026
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
Навбахор
1 : 1
23.04.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
Согдиана
2 : 3
19.04.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
Кызылкум
1 : 3
13.04.2026
Согдиана
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