Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нефтчи - Имишли: онлайн-трансляция 20 марта 2026

Нефтчи
20.03.2026, пятница, 18:00
Азербайджан. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
Имишли
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Нефтчи - Имишли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Нефтчи
Имишли
Команда Березуцкого вышла в финал Кубка Азербайджана
23 апреля, 23:07
Березуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане
4 апреля, 02:10
3
«Балтика» отдала в аренду третьего самого дорогого игрока команды
10 февраля, 23:47
1
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
24 декабря 2024, 10:30
1
Божович: «Алкоголь в России надо запретить»
8 ноября 2024, 15:30
8
Команда Березуцкого вышла в финал Кубка Азербайджана
23 апреля, 23:07
Березуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане
4 апреля, 02:10
3
«Балтика» отдала в аренду третьего самого дорогого игрока команды
10 февраля, 23:47
1
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
24 декабря 2024, 10:30
1
Божович: «Алкоголь в России надо запретить»
8 ноября 2024, 15:30
8
Больше новостей
Азербайджан. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Нефтчи
- : -
29.08.2025
Туран Товуз
Последние матчи
Все
Нефтчи
Имишли
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Имишли
0 : 0
22.08.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Нефтчи
1 : 1
16.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Имишли
0 : 1
16.08.2025
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Сабах
1 : 0
24.05.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Нефтчи
3 : 0
18.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Имишли
0 : 0
22.08.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Нефтчи
1 : 1
16.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Сабах
1 : 0
24.05.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Нефтчи
3 : 0
18.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 34 тур
Туран Товуз
1 : 2
10.05.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Имишли
0 : 0
22.08.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Имишли
0 : 1
16.08.2025
Туран Товуз
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 