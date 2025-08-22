Введите ваш ник на сайте
Париж 13 - Ле-Пюи: онлайн-трансляция 06 марта 2026

Париж 13
06.03.2026, пятница, 21:30
Франция. Третья лига, 24 тур
- : -
Не начался
Ле-Пюи
Матч Таблица
Статистика матча Париж 13 - Ле-Пюи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Франция. Третья лига
Все
Текущие
Будущие
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Последние матчи
Все
Париж 13
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 2 тур
Версаль
2 : 1
15.08.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 2 тур
Валансьен
2 : 1
15.08.2025
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 1 тур
Париж 13
1 : 0
08.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 1 тур
Ле-Пюи
0 : 1
08.08.2025
Сошо
Франция. Третья лига, 34 тур
Париж 13
2 : 1
16.05.2025
Конкарно
Франция. Третья лига, 2 тур
Версаль
2 : 1
15.08.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 1 тур
Париж 13
1 : 0
08.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 34 тур
Париж 13
2 : 1
16.05.2025
Конкарно
Франция. Третья лига, 33 тур
Руан
2 : 2
09.05.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 32 тур
Париж 13
1 : 1
02.05.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 2 тур
Валансьен
2 : 1
15.08.2025
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 1 тур
Ле-Пюи
0 : 1
08.08.2025
Сошо
Франция. Кубок, 1/16 финала
Див-Кабур
1 : 0
14.01.2025
Ле-Пюи
