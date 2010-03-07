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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Челси - Сток Сити

07.03.2010, Воскресенье, 19:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок, 1/4 финала Челси - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Челси 2:1 Сток Сити
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 0:2 Челси
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