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Кристал Пэлас - Вулверхэмптон

02.02.2010, Вторник, 23:00 мск Лондон, стадион Селхарст Парк Англия. Кубок, 1/16 финала Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Англия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 января, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас
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