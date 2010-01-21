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Атлетико - Сельта

21.01.2010, Четверг, 23:55 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Атлетико - Сельта
Первый матч:
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