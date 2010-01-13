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Расинг - Алькоркон

13.01.2010, Среда, 22:00 мск Сантандер, стадион Эль Сардинеро Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Расинг - Алькоркон
Первый матч:
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, среда 22:00 Алькоркон 2:3 Расинг
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