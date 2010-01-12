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Вильярреал - Сельта

12.01.2010, Вторник, 23:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Вильярреал - Сельта
Первый матч:
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, среда 20:00 Сельта 1:1 Вильярреал
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