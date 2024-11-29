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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Ориенте Петролеро
Хорхе Вильстерманн - Ориенте Петролеро: обзор матча 29 ноября 2024
Хорхе Вильстерманн
29.11.2024, пятница, 03:00
Боливия. Примера, 23 тур
2 : 2
Завершен
Ориенте Петролеро
26'
S. Echeverria
90+8'
H. Bobadilla
61'
Ж. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорхе Вильстерманн - Ориенте Петролеро
Красная карточка
L. Francisco Rodriguez Zegada
90'
+14
90'
+14
Красная карточка
M. Villaroel
Красная карточка
M. Chiatti
90'
+14
ГОЛ! 2:1!
H. Bobadilla
90'
+8
Желтая карточка
R. Amaral
90'
+6
Желтая карточка
H. Bobadilla
90'
+5
90'
Замена
R. Nacif Joffre
️️️️
Ж. Альварес
86'
Замена
D. Barreto
️️️️
Э. Санчес
79'
Желтая карточка
J. Camacho
74'
Замена
M. Villaroel
️️️️
H. Dorrego
Замена
L. López
️️️️
J. Mamani
73'
Желтая карточка
J. Mamani
70'
Замена
J.
️️️️
A. Nahuelpán
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Альварес
48'
Желтая карточка
S. Ramírez
47'
Желтая карточка
H. Dorrego
Желтая карточка
M. Tellez
43'
ГОЛ! 1:0!
S. Echeverria
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорхе Вильстерманн
13
Arnaldo Giménez
(К)
ВР
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
22
Makerlo Tellez
ЦП
5
Santiago Echeverria
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
6
Andrés Guillermo
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
7
Alex Caceres
ЦП
19
Héctor Bobadilla
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Ориенте Петролеро
1
Alejandro Torrez
ВР
40
Fabio Vargas
ЦЗ
5
S. Alvarez
ЦЗ
6
Dieguito Rodriguez
ЦЗ
47
Sebastián Ramírez
ЦП
44
Jose Camacho
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
7
Hugo Dorrego
(К)
ЦП
19
Эрвин Санчес
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
91
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
16
Edwin Pardo
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
38
José Vargas
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
17
Leonel López
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Ориенте Петролеро
13
Joel Bernal
ВР
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
14
R. Nacif Joffre
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
32
Jose Alba
ЦП
7
D. Barreto
ЦП
34
Santiago Melgar
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
2-5-1-2
13
17
4
70
6
8
7
5
22
37
19
3-5-1-1
1
40
5
6
47
15
Гонсалес
7
19
Санчес
44
19
Гарсия
91
Альварес
8
17
17
8
37
9
9
37
91
Альварес
14
14
91
Альварес
19
Санчес
7
7
19
Санчес
7
7
7
7
Остались в запасе
Хорхе Вильстерманн
Ориенте Петролеро
1
Bruno Poveda
ВР
16
Edwin Pardo
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
38
José Vargas
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
13
Joel Bernal
ВР
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
32
Jose Alba
ЦП
34
Santiago Melgar
ЦП
Главный тренер
Антонио Пуче
Остались в запасе
1
Bruno Poveda
ВР
16
Edwin Pardo
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
38
José Vargas
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
13
Joel Bernal
ВР
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
32
Jose Alba
ЦП
34
Santiago Melgar
ЦП
Главный тренер
Кристиан Диас
Главный тренер
Антонио Пуче
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Ориенте Петролеро
4
2
1
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
13
Офсайды
2
1
Количество передач
393
237
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 28 тур
Ориенте Петролеро
- : -
03.12.2026
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
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