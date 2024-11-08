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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Петроджет - Модерн Спорт
Петроджет - Модерн Спорт: обзор матча 08 ноября 2024
Петроджет
08.11.2024, пятница, 18:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Модерн Спорт
48'
A. Zaazaa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Петроджет - Модерн Спорт
90'
Замена
M. Sabry
️️️️
M. Desouki
90'
Замена
A. Ahmed Hafez
️️️️
A. Zaazaa
74'
Желтая карточка
M. Rizk
48'
ГОЛ! 0:1!
A. Zaazaa
46'
Замена
M. Amissi
️️️️
A. Eba
26'
Желтая карточка
A. Rahman Shika
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петроджет
1
Omar Salah
ВР
33
Hamed Hemdan
ЦЗ
21
Hady Reyad
ЦЗ
4
Mahmoud Shedid Kenawi
ЦЗ
18
Tawfik Mohamed
ЦЗ
18
Ahmed Hashem
ЦП
15
A. Bahbah
ЦП
11
Mohamed Ibrahim Dodo
ЦП
10
Gabriel Chukwudi
ЦФ
33
Rashad Metwaly
(К)
ЦФ
9
Badr Moussa
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
Модерн Спорт
16
Mahmoud Genesh
(К)
ВР
3
Mohamed Desouki
ЦЗ
21
Mahmoud Shaaban
ЦЗ
4
Mahmoud Rizk
ЦЗ
12
Joseph Jonathan Ngwem
ЦЗ
27
Ghanam Mohamed
ЦП
17
Abdel Rahman Shika
ЦП
22
Ali Zaazaa
ЦП
6
Ali El Fil
ЦП
9
Ahmed Atef
ЦФ
38
Arnold Eba
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
Петроджет
77
Mohamed Khalifa
ВР
7
Abdelaziz El Sayed
ЦЗ
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
14
Mostafa El Gamal
ЦП
28
Zyad Farag
ЦП
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
Модерн Спорт
13
Ahmed Yehia
ВР
2
Basem Ali
ЦЗ
24
Khaled Reda
ЦЗ
8
Mohamed Sabry
ЦП
19
Mohammed Mossad
ЦП
30
Abdallah Ahmed Hafez
ЦП
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
4-3-3
1
33
4
18
21
18
15
11
9
33
10
4-4-2
16
21
4
12
3
17
22
6
27
38
9
3
8
8
3
22
30
30
22
38
10
10
38
Остались в запасе
Петроджет
Модерн Спорт
77
Mohamed Khalifa
ВР
7
Abdelaziz El Sayed
ЦЗ
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
14
Mostafa El Gamal
ЦП
28
Zyad Farag
ЦП
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
13
Ahmed Yehia
ВР
2
Basem Ali
ЦЗ
24
Khaled Reda
ЦЗ
19
Mohammed Mossad
ЦП
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
Остались в запасе
77
Mohamed Khalifa
ВР
7
Abdelaziz El Sayed
ЦЗ
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
14
Mostafa El Gamal
ЦП
28
Zyad Farag
ЦП
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
Остались в запасе
13
Ahmed Yehia
ВР
2
Basem Ali
ЦЗ
24
Khaled Reda
ЦЗ
19
Mohammed Mossad
ЦП
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
Главный тренер
Талаат Юссеф
Статистика матча Петроджет - Модерн Спорт
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
9
14
Офсайды
1
1
Количество передач
288
378
Сейвы
3
8
Точность передач %
57
66
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Петроджет
1 : 2
28.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
23.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Петроджет
1 : 1
17.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Национальный банк Египта
2 : 3
13.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Петроджет
2 : 2
08.05.2026
Вади Дегла
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Мокавлун
3 : 1
29.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Модерн Спорт
0 : 0
23.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Петроджет
1 : 1
17.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Фарко
0 : 1
12.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
08.05.2026
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