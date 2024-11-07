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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Аль-Иттихад - Харас Эль-Ходуд
Аль-Иттихад - Харас Эль-Ходуд: обзор матча 07 ноября 2024
Аль-Иттихад
07.11.2024, четверг, 18:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Харас Эль-Ходуд
51'
F. Farid
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Иттихад - Харас Эль-Ходуд
89'
Желтая карточка
M. Farouk
84'
Замена
A. Oubeid
️️️️
M. Mamdouh
Замена
K. Yehia
️️️️
M. Ibrahim
83'
Замена
O. El Wahsh
️️️️
H. Balaha
74'
Замена
A. Mohamed
️️️️
B. Bernard Boateng
67'
60'
Замена
M. Farouk
️️️️
M. El Deghemy
ГОЛ! 1:0!
F. Farid
51'
39'
Желтая карточка
F. El Henawy
Желтая карточка
F. Farid
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
37
Аль Махди Солиман
ВР
3
Марван Дауд
ЛЗ
5
Mostafa Ibrahim
ЦЗ
6
Mahmoud Shabana
ЦЗ
3
Abdallah Bakri
ЦЗ
18
Salifu Moro
ЦП
17
Karim El Deeb
(К)
ЦП
9
Fady Farid
ЦФ
27
Hesham Balaha
ЦФ
19
E. Apeh
ЦФ
77
Benjamin Bernard Boateng
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Харас Эль-Ходуд
18
Mahmoud El Zanfaly
ВР
4
Islam Abou-Salima
ЦЗ
14
Mohamed Ashraf Roqa
(К)
ЦЗ
17
Mohamed El Deghemy
ЦП
32
Kouassi Kuassiso
ЦП
20
Emeka Eze
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
10
Fawzi El Henawy
ЦП
11
Mohamed Mostafa
ЦФ
35
Mahmoud Mamdouh
ЦФ
77
Trésor Mofossé
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Аль-Иттихад
1
Sobhy Soliman
ВР
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
2
Karim Yehia
ЦЗ
32
Adham Alaa
ЦП
14
Abdelghani Mohamed
ЦП
8
Naser Naser
ЦП
12
Omar El Wahsh
ЦП
44
Ahmed El Shimi
ЦП
20
Bekale Aubame
ЦФ
Харас Эль-Ходуд
18
Mohamed Seha
ВР
5
Ibrahim Abdel Hakeem
ЦЗ
12
Ehab Samir
ЦЗ
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
22
Omar Fathi
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
7
Mohamed Farouk
ЦФ
9
Amr Gamal
ЦФ
99
Hazem Mohamed
ЦФ
4-2-4
37
Солиман
3
Дауд
6
3
5
18
17
9
77
19
27
2-5-3
18
4
14
17
20
74
10
32
77
35
11
5
2
2
5
77
14
14
77
27
12
12
27
35
21
21
35
17
7
7
17
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Харас Эль-Ходуд
1
Sobhy Soliman
ВР
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
32
Adham Alaa
ЦП
8
Naser Naser
ЦП
44
Ahmed El Shimi
ЦП
20
Bekale Aubame
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
18
Mohamed Seha
ВР
5
Ibrahim Abdel Hakeem
ЦЗ
12
Ehab Samir
ЦЗ
22
Omar Fathi
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
9
Amr Gamal
ЦФ
99
Hazem Mohamed
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Остались в запасе
1
Sobhy Soliman
ВР
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
32
Adham Alaa
ЦП
8
Naser Naser
ЦП
44
Ahmed El Shimi
ЦП
20
Bekale Aubame
ЦФ
Остались в запасе
18
Mohamed Seha
ВР
5
Ibrahim Abdel Hakeem
ЦЗ
12
Ehab Samir
ЦЗ
22
Omar Fathi
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
9
Amr Gamal
ЦФ
99
Hazem Mohamed
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Статистика матча Аль-Иттихад - Харас Эль-Ходуд
1
2
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
2
Количество передач
450
422
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Национальный банк Египта
2 : 2
29.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 0
18.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
08.05.2026
Аль-Иттихад
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Газль Эль-Махалла
4 : 2
29.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
23.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 2
18.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
13.05.2026
Аль-Мокавлун
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
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